رفض رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، الخميس، اى مباحثات يشارك فيها “حفتر”.
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رفض رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، الخميس، اى مباحثات يشارك فيها “حفتر”.
The post السراج يرفض أي مباحثات يشارك فيها “حفتر “ appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
وانت تشارك باى صفة فانت كلب عند اردوغان الذى قال المتحدث باسمه ان حفتر شريك غير موثوق به ولا تنسى ياحمار ان مفاتيح النفط فى يد الجيش الوطنى والعبرة بالنهاية
بداية المفاوضات لابد أن تكون عاجلا غير اجل بالأفضل أن يكون حفتر طرف ممثلا المنطقة الشرقية فإن تفاوض عجوزا هرما فاقد أسنانه و فاقد لشعبيته و منهزما و قوته و فاقدا لمصداقيته الدولية ومريضا جسديا و نفسيا و نفس الوقت قابض علي قبائل المنطقة الشرقية بيد من حديد تلك القبائل التي أن ترك أمرها و تفاوضتوا معها مباشرة فلن تصلوا الي حل ابدا و لا نريد أن يكون ممتل للمنطقة الشرقية رجل قوي بل رفض التفاوض معه أما أن يظهر شخص اكتر خبت منه و اكتر دعم من روسيا و فرنسا وأما إن القبائل الشرقية ستتكلم بنفسها
لابد من السيطرة علي الجفرة و حقول النفطية البدا للمفاوضات و هذا يسمح به حفتر بسهولة في مقابل أن يكون الجهة المفاوضة علي منطقة الشرقية لأنه يواجه الان تمرد داخيا سيطيح به بسهولة و لذا موافقة علي تفاوض معه حتى بطريقة غير مباشرة سيجعل من داعميه لايبحتون علي بديل لخيارهم السيء
أظن أن مفاوضات مع حفتر في صالح الجميع
باهي موضوع حفتر انتهينا منه –
– الان موضوع الطاءرات المدنية الي شرتهم الوفاق ودفعت ثمنهم ليبيا لفرنسا وألمانيا وين ..؟!!!
اذا كانت الحكومة غافلة عن مسؤلياتها – فهذه مشكلة كبيرة –
المصريين اشتروا طاءرات مدنية من فرنسا الشهرين الماضيين .
وممكن يكونوا نفس الطاءرات ألي طلبتهم حكومة الوفاق الليبية لمطار معيتيفة .
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