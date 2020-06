رفض رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، الخميس، اى مباحثات يشارك فيها “حفتر”.

The post السراج يرفض أي مباحثات يشارك فيها “حفتر “ appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24