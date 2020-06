تاجر يكشف لـ218 أسباب صعود الدينار أمام العملات الأجنبية

تراجعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار، اليوم الخميس، في السوق السوداء التي تنشط في غرف تطبيقي “واتساب وفايبر”، وخسر الدولار 17 قرشا عند الساعة 16:00 مقارنة مع أسعار التداول صباح اليوم مسجلا 5.83 دنانير.

وتراجع سعر صرف الدولار على صعيد الحوالات الخارجية إلى دبي وتركيا مسجلا 6.20 دنانير، منخفضا 20 قرشا. وانخفض اليورو بنفس المقدار، وتم تداوله 6.30 دنانير، من جهته سجل الدينار التونسي أمام نظيره الليبي 1.820، فيما بلغ سعر الجنيه المصري 34 قرشا للجنيه.

وأرجع تاجر عملة تحدث لقناة “218”، مساء اليوم، أسباب صعود قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية، إلى ما يتداول في الشارع الليبي حول إمكانية عودة الإنتاج والتصدير من حقلي الشرارة والفيل خلال الأسبوع المقبل، مؤكدا أن هذه الأنباء دفعت بأصحاب الأموال إلى طرح قيم كبيرة من العملة للتداول وصلت لطرح ملايين الدولارات، فضلا عن عروض القيم المالية الصغيرة الأمر الذي نتج عنه وفرة بالمعروض وقلة في الطلب. ورجّح عودة صعود العملات الأجنبية مقابل الدينار خلال الساعات المقبلة.

من جهتها نفت مصادر مطلعة مقربة من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، لقناة “218”، اليوم الخميس، حدوث أي اتفاق مع الأطراف المسؤولة عن إغلاق النفط حول إنهاء وقف التصدير واستئناف الإنتاج.

