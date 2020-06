قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، الخميس، الفرصة متاحة للتعامل مع تركيا، ونتطلع لإنهاء الصراع لعودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها في ليبيا.

The post السراج: نتطلع لإنهاء الصراع وعودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24