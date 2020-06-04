سفير أردوغان في روسيا: التعاون مع موسكو يحقق وقفا دائما لإطلاق النار في ليبيا

زعم السفير التركي في روسيا، محمد سمسار، أن التعاون بين بين بلاده وموسكو يساهم بقوة في وقف إطلاق النار الذي وصفه بـ”المستدام” في ليبيا.

وقال السفير التركي، في تصريحات صحفية لوكالة “سبوتنيك”، بمناسبة الذكرى المائة لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إن التعاون بشأن سوريا وليبيا هو أفضل مثال على الحوار الوثيق الذي يجري في البلدين ويتطور كل يوم”.

وادعى محمد المسمار أن التعاون بين البلدين مهم لاحتمال وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قد دعا خلال لقاء له مع وفد عن حكومة الوفاق، إلى وقف عاجل للأعمال القتالية في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، أمس الأربعاء، إن اللقاء شهد محادثات مفصلة، وجرى تبادل وجهات النظر بشأن تطور الوضع في ليبيا وحولها.