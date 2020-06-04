أعلن المتحدث باسم عملية بركان الغضب محمد قنونو في إيجاز صحفي اليوم الخميس أن قوات الوفاق بسطت سيطرتها على كامل الحدود الإدارية لمدينة طرابلس الكبرى.

وأضاف قنونو أن قوات الوفاق بسطت أمس الاربعاء سيطرتها على مطار طرابلس مشيرة إلى أنه خلال هذا الاسبوع بسطت قوات الوفاق سيطرتها على كل المواقع العسكرية جنوب طرابلس ابتداء من مدرسة المدفعية إلى: معسكر الصواريخ، المنطقة العسكرية طرابلس، مدرسة المدرعات، إدارة الهندسة العسكرية، إدارة البحث الجنائي، إدارة الجوازات، كلية ضباط الشرطة، معسكر اليرموك، معسكر حمزة، مقر اللواء الثاني مشاة، كلية القيادة والاركان، إدارة التدريب، معسكر النقلية، الشرطة العسكرية طرابلس.

وأشار قنونو إلى أن طيران الوفاق نفذت طلعات قتالية استهدفت قوات الجيش على طول الخط الممتد من الأصابعة إلى ترهونة وبني وليد

ودعا قنونو المواطنين إلى الالتزام بتوجيهات غرفة العمليات وعدم الدخول إلى المناطق الملغمة قبل تطهيرها من فرق الهندسة العسكرية التي تواصل ليلها بنهارها لهذه المهمة.