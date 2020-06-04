أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الخميس، دعمه للمبادرات الدولية لتحقيق السلام في ليبيا.
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الخميس، دعمه للمبادرات الدولية لتحقيق السلام في ليبيا.
The post أردوغان ندعم المبادرات الدولية لتحقيق السلام فى ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
دعم السلام بنقل دواعش وجبهة النصرة فى طائرات وسفن مدنية وهى جريمة حرب موثقة يتغاضى عنها رعاة الارهاب الدولى ترامب وبوتن لان هذه العملية القذرة لصالحهم
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