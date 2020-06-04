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“أردوغان”: مستمرون في دعمنا لحكومة “الوفاق” ونرحب بالمبادرات الدولية للسلام

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استمرار دعم تركيا لما أسماه الحكومة الشرعية في ليبيا “الوفاق” ورئيسها “فائز السراج”.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في أنقرة بحضور “أردوغان” و”السراج”، اليوم الخميس، على هامش زيارة الأخير للعاصمة التركية.

وأضاف “أردوغان” أن تركيا تدعم كافة مبادرات السلام الدولية وذلك تحقيقا للسلام، مشيرا إلى دعمه لحكومة الوفاق ومؤسساتها، موجها شكره لـ”السراج” على زيارته تركيا.

كانت قد بدأت منذ قليل محادثات بين رئيس ما يسمى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائٔز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة التركية أنقرة، حيث كان “السراج” وصل مساء أمس للعاصمة التركية أنقرة في زيارة قصيرة لتركيا، في إطار التشاور والتنسيق بين البلدين.

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أردوغان السراج حكومة الوفاق

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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