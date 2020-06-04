أردوغان: لا يمكن لحفتر أن يجلس على طاولة المفاوضات الخاصة بهذا الشأن

ليبيا – تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيادة الدعم التركي لحكومة الوفاق في ليبيا ، مضيفاً بأنه قد إتفق مع السراج على تطوير تعاون بحري جديد شرق المتوسط والتنقيب عن النفط قبالة سواحل ليبيا.

أردوغان أضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السراج بحسب وكالة الأنباء التركية “الأناضول” بأنه يهدف لتطوير التعاون القائم مع حكومة السراج حول الاستفادة من الموارد الطبيعية في شرق المتوسط بما في ذلك عمليات البحث والتنقيب.

وإتهم أردوغان القوات المسلحة ببيع النفط بطرق غير شرعية قائلاً :” نجدد دعوتنا من أجل منع محاولات البيع غير القانوني لنفط الشعب الليبي على يد الانقلابي حفتر”.

وأضاف أردوغان: “لا يمكن لشخص (المشير حفتر) الذي يشكل خطرا دائمًا على مستقبل ليبيا أن يجلس على طاولة المفاوضات الخاصة بهذا الشأن”.

أخي إنفصل رأسه عن جسده.. بالصور | مجزرة بشعة جديدة يرتكبها الطيران التركي المسير بمنطقة قصر بن غشير. #ليبيا #تركيا #المرصد https://t.co/Dv0jdwDz5h — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) June 4, 2020

وأشار الرئيس التركي في ختام حديثه إلى أن السراج وحكومته اتخذا دائمًا موقفًا إيجابيًا حيال الحل السياسي حسب زعمه، متهماً القوات المسلحة بإرتكاب جرائم حرب دون الإشارة إلى المجزرة التي ارتكبها طيرانه يوم أمس الأربعاء بمنطقة قصر بن غشير والتي راح ضحيتها 12 شخص بينهم نساء وأطفال من المدنيين العزل.

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