أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدم إمكانية الجلوس على طاولة واحدة مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر.

واتهم أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج نقلته قناة “TRT التركية حفتر بأنه حاول بأنه انقلابي وحاول تدمير البنية التحتية لليبيا.

وأضاف أردوغان أن أنقرة دعمت حكومة الوفاق في ليبيا على الرغم من كل الظروف ولن تتخلى عنها ولا تزال تدعو لما اعتبرته حلا سلمي والحفاظ على وحدة ليبيا.

وتابع أردوغان: نهدف إلى تطوير التعاون القائم مع ليبيا حول الاستفادة من الموارد الطبيعية في شرق المتوسط، بما في ذلك عمليات البحث والتنقيب مضيفا توصلنا مع السراج إلى توافق في الآراء بشأن توسيع مجالات التعاون

وزاد أردوغان: سنعمل مع السراج في جميع المحافل الدولية لحل المشكلة في ليبيا على أساس الشرعية والعدل مجددا الدعوة لمنع ما وصفها محاولات البيع غير القانوني لنفط الشعب الليبي.