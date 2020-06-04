الفزاني: الوضع الصحي للمصابين بكورونا في غريان مستقر

أعلن رئيس لجنة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا ببلدية غريان، نصرالدين الفزاني تسجيل 9 إصابات بالفيروس داخل غريان .

وقال الفزاني إنه تم التواصل بشكل فوري مع الحالات المصابة وتم عزلهم بمنازلهم وتوجيههم بالشكل اللازم، مضيفا أنه سيتم أخذ عينات عشوائية من المخالطين بشكل عاجل حتى لا تنتشر العدوى.

هذا كما أوضح الفزاني أن الوضع الصحي للحالات المصابة مستقر ولم يصل إلى مرحلة الخطر، مجددا التأكيد على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، وتنفيذ قرار حظر التجول، والتقيد بالحجر المنزلي، والتباعد الجسدي.

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