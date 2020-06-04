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أردوغان يعلن استمرار دعمه لحكومة الوفاق

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية


ليبيا

أردوغان يعلن استمرار دعمه لحكومة الوفاق

بوابة إفريقيا الإخبارية/ |

04 June, 2020

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • .اردوغان مجرد كلب يعمل لحساب الامربكان يقوم بالادوار القذرة لقيادة المليشيات الارهابية وبعد انتهاء دوره سيتخلصوا منه ويدخل السجن او يقتل واهم من يتصور ان الامريكان يسمحوا للاتراك من الاستفادة من نفط ليبيا وهم من رفضوا ان يشاركهم نفط دير الزور فى سوريا فالامريكان ينتظرون اى كشف نفطى ليسيطروا عليه وحجتهم جاهزة ان الاتفاق التركى مع السراج باطل ولهذا انضمت امريكا لمنظمة غاز البحر المتوسط بصفة مراقب انتظارا للسيطرة على اى حقول غاز متنازع عليها !!!

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