اخبار ليبيا الان

«معيتيق»: تراجع التصعيد العسكري في ليبيا بفضل الدبلوماسية الروسية

تم النشر منذُ 9 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم أحمد معيتيق، نائب رئيس “المجلس الرئاسي” أن ليبيا ستشهد خلال أيام الكثير من تخفيف التصعيد العسكري بفضل التدخل الروسي.

وقال “معيتيق” في تصريحات صحفية لوكالة “سبوتنيك” اليوم الخميس، إن روسيا لعبت دورا دبلوماسيا سيساهم الفترة القادمة في تخفيف التصعيد العسكري، مشيرا إلى أنها ستعمل مع حكومة الوفاق على تخفيف هذا التصعيد.

وادعى “نائب السراج” أن الجانب الروسي ليس مع الحل العسكري، وأن الحل السياسي هو الأساس في ليبيا والتصعيد سينتهي في الفترة المقبلة القريبة.

وكشف عن عقد وفد حكومة الوفاق في موسكو لقاءً مع وزارة الخارجية وكثير من الأطراف الروسية التابعة لوزارة الدفاع الوزارات الأمنية الروسية، لأنهم لديهم قناعة بأن روسيا شريك مهم جداً في استقرار ليبيا.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قد دعا خلال لقاء له مع وفد عن حكومة الوفاق، إلى وقف عاجل للأعمال القتالية في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، أمس الأربعاء، إن اللقاء شهد محادثات مفصلة، وجرى تبادل وجهات النظر بشأن تطور الوضع في ليبيا وحولها.

الوسوم

التصعيد العسكري الدبلوماسية الروسية تراجع ليبيا معيتيق

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • واضح ان هناك صفقة قذرة بين روسيا وتركيا للمقايضة فى سوريا ينسحب الجيش من طرابلس ويهلل الاتراك مقابل انسحاب الاتراك من ادلب فى سوريا !!!

    رد