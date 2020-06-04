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البريقة للنفط: نعتزم توفير زيوت محركات محلية الصنع بأسعار منافسة

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط اعتزامها توفير زيوت محركات البنزين المحلية الصنع بنوعيها (الثريا 20W/50) و( الزهرة 40) بعبوات معدنية وسعات مختلفة وفق المواصفات القياسية المعتمدة والمعمول بها (SL /CF) API, API (CD/SF)
وأكدت شركة البريقة أن الزيوت سيتم تسويقها بأسعار تجارية منافسة داعية الجهات الراغبة في شراء هذه المنتجات إلى التواصل مع الإدارة العامة للمبيعات بمبنى الشركة الرئيسي بالنوفليين بالقرب من جامع الشيخ أو بالإتصال على الرقم (0213401162)_ او عن طريق البريد الإلكتروني [email protected]

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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