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الخارجية المصرية: على مجلس ضمان عدول تركيا الفوري عن نقل آلاف المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – حذر وزير الخارجية المصري من التهديد الذي تضطلع به تركيا في تجنيد وتدريب ونقل الآلاف من المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا.

شكري شدد خلال الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة للائتلاف الدولي لمكافحة داعش على ما تمثله الممارسات التركية من انتهاكات واضحة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن وللأهداف التي يصبو الائتلاف إلى تحقيقها.

ودعا شكري الائتلاف إلى ضمان عدول تركيا الفوري عن هذه الممارسات والالتزام بواجباتها القانونية، فضلاً عن ضرورة اضطلاع مجلس الأمن ولجان العقوبات المعنية التابعة له بمسئولياتها في هذا الصدد.

وفي ختام كلمته، أكد وزير الخارجية المصري على التزام مصر الكامل بأهداف الائتلاف، ومواصلتها لجهودها ذات الصلة في طليعة دول الائتلاف المحاربة ليس فقط لداعش ولكن لكل المنظمات الإرهابية وتحت كافة مسمياتها بما فيها تنظيم الاخوان الإرهابي لما تشكله من تهديد للسلم والأمن الدوليين، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • تركيا لا تعرف سوى العين الحمراء ولو ارسلت مصر اى قوات الى سرت لدعم الجيش الوطنى برا وبحر وجوا لرايت اردوغان بيعمل بيبيه على نفسه لكن للاسف كما قال القذافى العرب جرب

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  • عندكم الكلام يا سامح شكرى فقط وأن شاء الله يا رب تكتوا بالنار التى اكتوينا بها الليبين ولم يقف معنا حد إلى أن وقعت الواقعة بنا من زمرة المعتوه وآخرها عائلة اللافى التى تعرضت للقصف بالمسير التركى وانتم تتفرجون وتتكلمون فقط من خلال مؤتمرات ولقاءات صحفية واخوانكم الليبين يموتون فتبا لكم ولقد كان السبب فى ما جرى لليبين هو معمر القذافى الذى نسى بلده واهتم بالعرب لسنوات طويلة تم تخلوا عنه اتناء لوكربى ولم يتعظ ولجاء إلى أفريقيا وتكرر نفس السيناريو معه عام ٢٠١١ فأول رئيس زار بنغازى وايد المجلس الوطنى الانتقالى كان الرئيس السنغالى عبدالله واد ويعلم الله كم كانت مكالمات القذافى الهرواك مع واد وزيارته للسنغال وزيارات واد لليبيا تم اتضح لكل ذى بصيرة أن القذافى كان مريضا فتخلى عن شعبه وتمسك بالسراب طيلة فترة حكمه فكانت الكارتة .

    نغال وزيارات

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