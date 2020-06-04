أبو سريويل: الوضع الوبائي في ليبيا مازال تحت السيطرة

أكد عضو اللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة جائحة كورونا سليمان أبوسريويل أن الوضع الوبائي في ليبيا لا يزال تحت السيطرة.

أبو سريويل أوضح حسب مركز مكافحة الأمراض بطرابلس أن الجهات المعنية تعمل كل ما في وسعها لاحتواء الموقف، مشيرا إلى أن الوضع الوبائي في ليبيا لا يدعو إلى القلق.

وأرجع زيادة معدل الحالات المسجلة في ليبيا خلال الأيام الماضية إلى ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا في مدينة سبها، مضيفا أن مسؤولية منع تفشي الوباء تقع على الجميع بالتزامهم باتباع قواعد الصحة العامة وممارسة التباعد الاجتماعي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا