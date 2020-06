قال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الخميس، إنه يجب على المرتزقة مغادرة ليبيا والحد من التصعيد وترك البلاد لليبيين.

