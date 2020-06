طالب السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الخميس، بوقف النزاع في ليبيا ودعوة جميع الأطراف للانخراط في المفاوضات بحسن نية.

