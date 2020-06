قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الخميس، إن نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا انتهاك واضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

