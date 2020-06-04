الخارجية المصرية: على مجلس الأمن ضمان عدول تركيا الفوري عن نقل آلاف المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا

ليبيا – حذر وزير الخارجية المصري من التهديد الذي تضطلع به تركيا في تجنيد وتدريب ونقل الآلاف من المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا.

شكري شدد خلال الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة للائتلاف الدولي لمكافحة داعش على ما تمثله الممارسات التركية من انتهاكات واضحة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن وللأهداف التي يصبو الائتلاف إلى تحقيقها.

ودعا شكري الائتلاف إلى ضمان عدول تركيا الفوري عن هذه الممارسات والالتزام بواجباتها القانونية، فضلاً عن ضرورة اضطلاع مجلس الأمن ولجان العقوبات المعنية التابعة له بمسئولياتها في هذا الصدد.

وفي ختام كلمته، أكد وزير الخارجية المصري على التزام مصر الكامل بأهداف الائتلاف، ومواصلتها لجهودها ذات الصلة في طليعة دول الائتلاف المحاربة ليس فقط لداعش ولكن لكل المنظمات الإرهابية وتحت كافة مسمياتها بما فيها تنظيم الاخوان الإرهابي لما تشكله من تهديد للسلم والأمن الدوليين، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

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