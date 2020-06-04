صالح يبحث مع الثني توفير السلع التموينية

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمدينة القبة مع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني لبحث عدة ملفات مهمة تخص الحكومة الليبية.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن الثني اطلع صالح على ما قامت به الحكومة في مكافحة جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المتبعة كما تطرق اللقاء إلى توفير السلع التموينية والمواد والمستلزمات الصحية التي تخص المواطن في هذا الجانب .

وناقش الثني مع صالح أهمية توفير التغطية والميزانية اللازمة للحكومة الليبية.

وأكد صالح على توجيه مصرف ليبيا المركزي بضرورة توفير التغطية المالية للحكومة مطالبا رئيس الحكومة بالعمل حثيثا في كل المجالات المهمة .