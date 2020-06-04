«أوقاف الوفاق» تكشف موعد عودة الصلاة في المساجد

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، بدء إجراءات فتح المساجد في أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس: «في الوقت الذي نبارك فيه لعموم الشعب الليبي تطهير مدينة طرابلس من كيد المعتدين، وإننا إذ نهنئ كذلك كل إخواننا النازحين بالعودة لبيوتهم آمنين»، وفق ما نشرته صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك».

وأضافت الهيئة في بيانها: «يسرنا أن نبشر الجميع ببدء الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية إجراءات فتح المساجد بعد منح اللجنة العليا لمكافحة مرض (كورونا) المستجد والمجلس الرئاسي الإذن بذلك بعد مراسلة الهيئة لهم بالضوابط المقترحة من قبلها».

ووفق البيان نفسه: «سيكون أول أيام الصلاة في المساجد هو يوم الثلاثاء المقبل، وإلى ذلك الحين ستنشر الصفحات الرسمية التابعة للهيئة الآلية والإجراءات والضوابط المنظمة ذلك، بالإضافة للخبر بشكل تفصيلي، مع ملاحظة منح الحق لبعض البلديات باستثناء مساجدها وفقا للوضع الوبائي داخلها، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الفرعية لمكافحة المرض ومكتب الأوقاف وعميد البلدية بالمنطقة».

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