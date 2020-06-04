السراج: نشكر تركيا على الوقوف معنا للدفاع عن الشرعية.. ومعركتنا مستمرة لتحرير كامل ليبيا

ليبيا – وجه رئيس الرئاسي فائز السراج، الشكر لتركيا لوقوفها الذي وصفه بـ” التاريخي والشجاع” إلى جانب حكومته والدفاع عن ما وصفه بـ” الشرعية “.

السراج قال في مؤتمر صحفي جمعه بأردوغان، اليوم الخميس، :” إنني أكرر الشكر لتركيا حكومة وشعبا على مواقفها في دعم الشعب الليبي”.

وأكد على أن حكومته ستحاسب كل من لطخ يده في دماء الليبيين حسب قوله ، منوها إلى أن معركتهم مستمرة وأنهم عازمون على سيطرة الدولة على كامل الأراضي الليبية والقضاء على من يهدد ما وصفها بـ” الدولة المدنية الحديثة “.

وتطلع السراج إلى عودة قريبة للشركات التركية لإعادة إعمار ليبيا، مشدداً على أنه بحث مع أردوغان سبل دعم العلاقات الثنائية بين حكومته وتركيا.

وقال :” وقوف تركيا إلى جانب حكومة الوفاق موقف مشرف وشجاع، ونزف خبر تحرير العاصمة الليبية، طرابلس، وضواحيها بالكامل، في ملحمة تاريخية سيتذكرها التاريخ دوما” حسب تعبيره.

وأكد السراج على أنه لن يتنازل عن تحقيق ما وصفها بـ” العدالة “، لمحاسبة كل من ادعى بأنهم قتلوا المدنيين، وبأنه سيلاحق قضائيا كل من ساهم في قتل الأبرياء في و أن “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) لم يكن شريكا حقيقيا في أي عملية سلام حسب زعمه.

واختتم السراج حديثه، قائلاً :”ليبيا تمتلك مقومات النهضة والتقدم والفرصة متاحة لتعاون بناء ومثمر، وننتظر من تركيا التعاون المشترك، ونحاول العودة للبناء في البلاد ونتطلع لعودة الشركات التركية في بلادنا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية