أردوغان: اتفقت مع السراج على التنقيب في المتوسط

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي عقب لقائه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم في إسطنبول، أن تركيا ستعمل مع الوفاق في جميع المحافل الدولية لحل الأزمة الليبية وفقا لما أسماه “الشرعية والعدل”.

وأشار أردوغان، إلى أنه توصل مع السراج إلى توافق في الآراء بشأن توسيع مجالات التعاون القائم بالاستفادة من الموارد الطبيعية شرق المتوسط بما في ذلك عمليات البحث والتنقيب.

وجدد الرئيس التركي دعوته من أجل منع محاولات البيع غير القانوني للنفط الليبي، متهما قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر بأنه وراء ذلك، وبأنه يشكل خطرا دائما على مستقبل ليبيا ولا يمكنه الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

بدوره قال السراج إن حكومة الوفاق تتطلع لعودة قريبة للشركات التركية للعمل على إعادة الإعمار في ليبيا، مبديا شكره وتقديره لتركيا للوقوف إلى جانب ليبيا في الدفاع عما وصفها بـ”الشرعية”.

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