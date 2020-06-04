رئيس هيأة الإسكان والمرافق يبحث سيّر العمل الإداري والفني والمالي في الهيأة

بنغازي 04 يونيو 2020 (وال)- عقد رئيس الهيأة العامة للإسكان والمرافق في الحكومة الليبية السيد أبو بكر بوقيلة، اجتماعًا ضم مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالهيأة.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الهيأة في بنغازي، مناقشة آلية سير العمل في الجوانب الإدارية والفنية والمالية، ومتابعة المشاريع المتعاقد عليها من قبل الهيأة، والوقوف على العراقيل التي قد تعترضها، مع وضع حلول سريعة لها، وذلك من أجل الرفع من جودة الخدمات التي تقدمها الهيأة، للنهوض بالوطن ومن أجل المواطن. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال