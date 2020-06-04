السراج: أتطلع لعودة قريبة للشركات التركية لليبيا

أعرب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج عن تطلعه لعودة قريبة للشركات التركية لإعادة إعمار ليبيا.

وأكد السراج خلال مؤتمر صحفي في أنقرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الجانبين بحثا سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى أن تركيا وقفت إلى جانب بلاده موقفا وصفه بالمشرف مقدما الشكر لتركيا على ما قال إنه وقوف تاريخي وشجاع إلى جانب ليبيا بحسب وكالة سبوتنيك.

وأكد السراج على أنه لن يتنازل عن تحقيق العدالة، لمحاسبة كل من قتل المدنيين، وبأنه سيلاحق قضائيا كل من ساهم في قتل الأبرياء في بلاده. مضيفا أن “حفتر لم يكن شريكا حقيقيا في أي عملية سلام” بحسب تعبيره.