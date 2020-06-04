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السراج: أتطلع لعودة قريبة للشركات التركية لليبيا

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعرب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج عن تطلعه لعودة قريبة للشركات التركية لإعادة إعمار ليبيا.

وأكد السراج خلال مؤتمر صحفي في أنقرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الجانبين بحثا سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى أن تركيا وقفت إلى جانب بلاده موقفا وصفه بالمشرف مقدما الشكر لتركيا على ما قال إنه وقوف تاريخي وشجاع إلى جانب ليبيا بحسب وكالة سبوتنيك.

وأكد السراج على أنه لن يتنازل عن تحقيق العدالة، لمحاسبة كل من قتل المدنيين، وبأنه سيلاحق قضائيا كل من ساهم في قتل الأبرياء في بلاده. مضيفا أن “حفتر لم يكن شريكا حقيقيا في أي عملية سلام” بحسب تعبيره.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • ممنوع منعا باتا – دخول الشركات التركية آلى الاراضي الليبية –
    وستكون مقاومتهم مشروعة بالسلاح – وطردهم من الاراضي الليبية – قولي ليش …؟!!! –
    انقولك لان تركيا نعظم شركاتها متعاونة مع شركات اسراءيلية –
    وغرضها هو محاولة احتلال الاراضي الليبية والسيطرة على الاقتصاد الليبي – الأسبوع الماضي فقط – ان القيض من طرف القولت المسلحة للامن الداخلي والقيادات الاسلامية الليبية على مجموعة من الفلسطينيين القادمين من تل أبيب في لبيبا – ويعملون في مكاتب الطباعة والتصوير – ووجودهم يقومون بتزوير الهويات والعقود لبيع الاراضي الليبية بعقود مزورة …!!! وهويات مزورة وبعد التحقيق – وجد ضباط الامن الليبي ان هولاء يعملون في صالح الاسراءليين وتم دخولهم للبلاد عن طريق مصر وتركيا –
    وهم قيد الإعتقال – مع مجموعة ليبيين وخليجيين / متورطين معهم .فعلى اي من المواطنين التبليغ عن اي شبهات / – (( وعدم بيع أراضيهم لغير الليبيين )) – وكذلك التحقق من هويات المشترين – او التحقق من مكاتب تحرير العقود من التزوير .
    وإذا لم يتم التبليغ لرجال الإمن الليبيين – فهو يعتبر مشاركة في الجريمة .

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