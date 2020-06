تمهيدا للسيطرة عليها.. الرئاسي يصدر قرارا بتشكيل مجلس تسييري لترهونة

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة اليوم الخميس قرارا بتشكيل مجلس تسيري لبلدية ترهونة،تمهيدا للسيطرة عليها.

وبحسب القرار،

يرأس المجلس محمد علي محمد احمد ويضم في عضويته نصر الدين جمعة ابراهيم الزغداني ،

محمد الهادي علي الحمادي ، عبد العظيم فرج

علي سالم ، اسماعيل الهادي علي البركي ، ابوبكر يونس علي الحمدي .

