صحة الوفاق: وصول قافلة طبية لمدينة سبها

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق وصول قافلة طبية تتكوّن من ثمانية عناصر طبية من بينهم أطباء متخصصين في الأمراض السارية وأمراض الباطنة وفنيي تخدير إلى مدينة سبها.

وأكدت وزارة الصحة بحكومة الوفاق أن الفرق الطبية ستقوم بمتابعة وعلاج الحالات المرضية بمركز علاج مصابي فيروس كورونا، وكذلك فرز الحالات التي تعاني من إصابات تنفسية حادة والحالات المشتبه بإصابتها بمرض (كوفيد -19).

وكان عدد من أطباء القافلة قد التقوا بعضو اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا «أ.د سليمان الشيباني أبوسريويل» بمقر مجلس التخصصات الطبية بطرابلس قبل مغادرتهم مدينة طرابلس.