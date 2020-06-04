أيوب الشرع :إستمرار جماعة الكانيات في غيهم لا يخدم طرهونة

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سنيا البرينصي (خاص) |

04 June, 2020

قال أيوب الشرع رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الليبية بالنيابة, في تصريح خاص ل “بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الخميس, إن “إستمرار جماعة الكانيات داخل طرهونة في غيهم وإختطافهم للقرار السياسي والإجتماعي والعسكري داخل المدينة في ظل هذا الوضع وعرقلتهم لأبسط الملفات ومنها الحوار الأسري لا يخدم المنطقة”.

وأضاف الشرع أن المجلس الرئاسي وغرفة العمليات الرئيسية وأمراء المحاور يولون إهتماما خاصا لأهالي ترهونة لتجنيب المدينة ويلات الدمار والتشريد ،مجدّدا الدعوة لقادة ترهونة إلى أن يعملوا على ذلك.

