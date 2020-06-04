ألمانيا تدعو لوقف توريد السرح لليبيا

جدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الخميس دعوة الدول التي شاركت في مؤتمر برلين للالتزام بمخرجات المؤتمر بوقف توريد السلاح إلى طرفي النزاع في ليبيا.

وقال، ماس في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا الايطالية) عشية زيارة نظيره الإيطالي لويجي دي مايو الى برلين، “نلاحظ بقلق كبير القتال الدائر في ليبيا والتزويد المستمر للأسلحة لكلا الجانبين”، معربا عن “الترحيب بإعلان الطرفين عن رغبتهما في استئناف محادثات (5 + 5) العسكرية المشتركة في جنيف من أجل التوصل الى هدنة” بحسب وكالة آكي.

ورأى رئيس الدبلوماسية الألمانية أن “الأمر متروك لجميع الأطراف للتصرف بشكل بناء”.

وبشأن التعاون بين برلين وروما في هذا الصدد، قال “هناك حوار جيد ومستمر مع زميلي لويجي دي مايو حول كيفية المضي قدما ومواصلة العمل في اطار عملية برلين” وأردف “لن نكل من تذكير المشاركين في مؤتمر برلين بالالتزامات التي تم التعهد بها في يناير. ومع عملية الاتحاد الأوروبي إيريني، سنساهم نحن أيضًا في الالتزام بحظر (توريد) الأسلحة” إلى ليبيا المفروض من الامم المتحدة.