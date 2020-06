ماس: لن نكل من دعوة المشاركين في برلين للإلتزام بمخرجاته

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الخميس، ترحيب بلاده بإعلان الاطراف الليبية عن رغبتهم في استئناف محادثات (5 + 5) العسكرية المشتركة في جنيف من أجل التوصل الى هدنة.

وأكد ماس، في تصريحات صحفية، أن بلاده لن تكل من دعوة الدول التي شاركت في مؤتمر برلين للالتزام بمخرجاته بوقف توريد السلاح إلى طرفي النزاع قي ليبيا، مؤكدا أن بلاده ستساهم أيضًا في الالتزام بحظر (توريد) الأسلحة إلى ليبيا والمفروض من الأمم المتحدة.

