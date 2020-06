أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، الخميس، أن ضباط الشرطة انتهكوا قوانين فيدرالية في مقتل جورج فلويد.

The post مكتب التحقيقات الفيدرالي: ضباط الشرطة انتهكوا قوانين فيدرالية في مقتل جورج فلويد appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24