“أردوغان” يعترف: نستهدف الاستفادة من الموارد الطبيعية قبالة ليبيا

في اعتراف رسمي من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بنواياه الحقيقية تجاه ليبيا، أكد “أردوغان” أن بلاده تستهدف تطوير علاقات التعاون مع ما أسماه “حكومة الوفاق” تحقيقًا لما وصفه بـ”الاستفادة من الموارد الطبيعية في شرق المتوسط، بما في ذلك عمليات البحث والتنقيب”، في صورة تؤكد أهداف “أردوغان” الحقيقية وهي الاستيلاء على ثروات البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في أنقرة بحضور “أردوغان” و”السراج”، اليوم الخميس، على هامش زيارة الأخير للعاصمة التركية.

وكان الرئيس التركي قد أكد استمرار دعم بلاده لما أسماه الحكومة الشرعية في ليبيا “الوفاق” ورئيسها “فائز السراج”.

وأضاف أن تركيا تدعم كافة مبادرات السلام الدولية في ليبيا، مشيرا إلى دعمه لحكومة الوفاق ومؤسساتها، موجها شكره لـ”السراج” على زيارته تركيا.

جدير بالذكر أن المحادثات بدأت عصر اليوم الخميس بين رئيس ما يسمى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائٔز السراج، والرئيس التركي في العاصمة التركية أنقرة، حيث كان “السراج” وصل مساء أمس للعاصمة التركية أنقرة في زيارة قصيرة لتركيا، في إطار التشاور والتنسيق بين البلدين.