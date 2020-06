الاتحاد الأوروبي: سنكتفي بالدعوة لوقف النزاع والعودة للمفاوضات في ليبيا

قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الخميس، أن الاتحاد سيكتفي بالدعوة لوقف اطلاق النار في ليبيا، والعودة للمفاوضات.

وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، أن الاتحاد الأوروبي لا زال يتمسك بضرورة اللجوء إلى عملية سياسية تحت راية الأمم المتحدة لحل النزاع في ليبيا.

