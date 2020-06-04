القيادة العامة للجيش الليبي تعلن إعادة التمركز خارج طرابلس (فيديو)

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة أنها تقوم بإعادة تمركز وحداتها خارج العاصمة طرابلس.

وقالت القيادة العامة للجيش في بيان لها أنه “بناء على موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية على استئناف مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار 5+5 التي تشررف عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولإنجاح أعمالها المرتقبة ودعما للحل السياسي وكمبادرة سياسية واستجابة لطلبات العديد من الدول والمنظمات الدولية المهتمة بالشأن الليبي وكمبادرة إنسانية وحقنا لدماء الشعب الليبي والاستهداف العشوائي على المدنيين في طرابلس من قبل مليشيات الوفاق”.

وأكدت القيادة العامة “أنها تقوم بإعادة تمركز وحداتها خارج طرابلس مع اشتراط التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار وفي حالة عدم الالتزام بذلك فإن القيادة العامة سوف تستأنف العمليات وستعلق مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار 5+5” مضيفة “المعركة لم تنتهي بعد وستستمر من أجل الثوابت الوطنية”.