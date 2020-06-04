اخبار ليبيا الان

القيادة العامة للجيش الليبي تعلن إعادة التمركز خارج طرابلس (فيديو)

تم النشر منذُ 8 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة أنها تقوم بإعادة تمركز وحداتها خارج العاصمة طرابلس.

وقالت القيادة العامة للجيش في بيان لها أنه “بناء على موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية على استئناف مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار 5+5 التي تشررف عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولإنجاح أعمالها المرتقبة ودعما للحل السياسي وكمبادرة سياسية واستجابة لطلبات العديد من الدول والمنظمات الدولية المهتمة بالشأن الليبي وكمبادرة إنسانية وحقنا لدماء الشعب الليبي والاستهداف العشوائي على المدنيين في طرابلس من قبل مليشيات الوفاق”.

وأكدت القيادة العامة “أنها تقوم بإعادة تمركز وحداتها خارج طرابلس مع اشتراط التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار وفي حالة عدم الالتزام بذلك فإن القيادة العامة سوف تستأنف العمليات وستعلق مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار 5+5” مضيفة “المعركة لم تنتهي بعد وستستمر من أجل الثوابت الوطنية”. 

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • تانى تبرعت بهدنه ؟ ترهونه الليله او غدا يا مزمارى . بس انت فهمت المرة دى الشغل ازاى . ما تبقى من القوات تحصنت فى بنى وليد . جاهز انت . فضحتنا وكسرت نفسنا ياجيش غبى . ستلعنكم دماء 7 الاف من جنودك استلزمهم عام حرب للوصول للاماكن التى تبرعتم للانسحاب منها . يجب المحاكمه على الغبااااااء . خسرتم كل مؤيدينكم . انتظر انفراط وتمرد افراد ما تسميه جيش .
    كان قاب قوسين او أدنى ويدخل طرابلس وجات الاوامر توقف . قاب قوسين او أدنى ويحرر غريان وكل مدن الساحل و توقف . بتحارب ليه اصلا ؟ وبالنسبه للشعب الجبان فى طرابلس ومصراته استعدو بزوجاتكم وبناتكم عشان تدلعو الميلشيات المنتصرة التى هزمت لكم جيشكم . الرجال داخلين على ٤ شهور . حان وقت الركووب .

    رد

    • واعلم ان الدهر يومان يوم لك و يوم عليك,فاذا كان لك فلا تبطر و اذا كان عليك فلا تضجر ,فاصبر فكلاهما سينحسر.
      اصبر يأخ,, لو انتا مع الجيش الي هوا الشعب, راح نحاربوهم بالرشاد, واببه مصراتة فيها ناس طيبة, لكن حكم القوي المدوشن الي من غير ناموس………. ولو انتا مع اعلام الاخوان ابوشغل شغيل! استراتجيتة زي رد حضرتك: الظرب من تحت الحزام, انقولق اصبر, خلي حفتر علي جنب,,,! الجيش والناس الي قلبها علي البلاد قاعديلك زي اليوم زي يوم صور بنينة! وماتقوليش المجتمع الدولي! هادم يخافو ومايتحشموش

      رد
      • Avatar يقول د ا ع لأهلنا بليبيا سيهزم الجمع ويولون الدبر-اصبروا لعل الله يحدث بعد ذلك امرا وهو النصر بإذن الله:

        اصبروا جولة الباطل ساعة
        (جولة اللص اردوغان والخونة ساعة )
        وجولة الحق الي ان تقوم الساعة
        التقيل جاي ورا بإذن الله
        فلا تبتئسوا من رحمة الله ونصره
        هذا المعتوه السراج سراق ليبيا لاردوغان لن يفلت واذكركم ان
        شاء الله لن يفلت من العقاب كما
        عاقبنا مرسي الخائن وزمرته الخونه
        سنعاقبهم بإذن الله
        لكن لا تيأسوا من رحمة الله
        وصلوا لله كثيرا نوافل بعد الفريضة بنية النصر علي الخونه والمعتدين ومن ورائهم
        وادعوا الله كثيرا
        حتي يستجيب الله لنا و لكم
        وينصرنا علي اعدائنا اعداء العرب
        اجمعين من الاتراك والخونة
        واطمأنوا بإذن الله لن يكون بعون الله ونصره شيء اسمه اتراك او إخوان مفسدين
        -ياأيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصبرين
        -الا ان نصر الله قريب من المحسنين
        صدق الله العظيم

  • سنة وثلاث اشهر حرب راح ضحيتها الاف من الشباب وهدر مليارات على السلاح بدل من بناء ليبيا واليوم نرجع الى نقطة الصفر علاج تسكير الراس والعناد والاحتماء بالاجنبي من اجل قتل خوك الله يلعنكم اجمعين غضب وكرامة والله روسكم بيضة وعماركم في النهاية دمرتوا بلادكم بغباكم وعدم استعمال العقل والحكمة. لو لعنتوا الشيطان هذا كله ماحدث انتم جميعكم عملاء وخونة واصبحتوا مضحكة امام العالم خربتوا بلادكم بجهلكم وحقدكم وانفسكم الشريرة واذا تعنقدوا الاجنبي او المستعمر ساعدكم انتظروا القادم والايام بيننا.
    تنازلوا وانقذوا بلادكم وانسوا احقادكم قبل فوات الاوان ويوم لا ينفع الندم…. اللهم أشهد اني قد بلغت.

    رد
  • Avatar يقول د ا ع لأهلنا بليبيا سيهزم الجمع ويولون الدبر-اصبروا لعل الله يحدث بعد ذلك امرا وهو النصر بإذن الله:

    اصبروا جولة الباطل ساعة
    (جولة اللص اردوغان والخونة ساعة )
    وجولة الحق الي ان تقوم الساعة
    التقيل جاي ورا بإذن الله
    فلا تبتئسوا من رحمة الله ونصره
    هذا المعتوه السراج سراق ليبيا لاردوغان لن يفلت واذكركم ان
    شاء الله لن يفلت من العقاب كما
    عاقبنا مرسي الخائن وزمرته الخونه
    سنعاقبهم بإذن الله
    لكن لا تيأسوا من رحمة الله
    وصلوا لله كثيرا نوافل بعد الفريضة بنية النصر علي الخونه والمعتدين ومن ورائهم
    وادعوا الله كثيرا
    وابدأو من ليلة الجمعة هذه
    الجمعة 5/5/2020 الموافق 13شوال 1441
    حتي يستجيب الله لنا و لكم
    وينصرنا علي اعدائنا اعداء العرب
    اجمعين من الاتراك والخونة
    واطمأنوا بإذن الله لن يكون بعون الله ونصره شيء اسمه اتراك او إخوان مفسدين
    -ياأيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصبرين
    -الا ان نصر الله قريب من المحسنين
    صدق الله العظيم

    رد