أعلن الناطق باسم الجيش أحمد المسماري، الخميس، أن قوات الجيش قررت إعادة تمركز وحداتها خارج طرابلس بعد موافقتها على استئناف المشاركة في لجنة المباحثات ‏العسكرية الليبية المشتركة “5 + 5″، وذلك بشرط أن تلتزم قوات الوفاق بوقف إطلاق النار.

