غرفة عمليات الكرامة : القبض على “3” أفراد من مليشيات السراج في محور الزطارنة بطرابلس

طرابلس 04 يونيو 2020 (وال)- أعلنت الغرفة عمليات الكرامة، عن إلقاء القبض على “3” أفراد من مليشيات السراج في محور الزطارنة بطرابلس.

وقالت غرفة عمليات الكرامة – عبر صفحتها الرسمية – إنه تم القبض على “3” من أفراد المليشيات بآليتهم المسلحة وبكامل أسلحتهم الشخصية، وهم في حالة استطلاع لوحدات القوات المسلحة.

من جهة أخرى، بثت غرفة عمليات الكرامة “تسجيل فيديو” يظهر سيطرة القوات المسلحة على منطقة قصر ابن غشير بالكامل.

هذا ويظهر التسجيل الفيديو خلو الشوارع وانتشار وحدات القوات المسلحة، ردًا على تزييف الحقائق التي تبثها قنوات المليشيات بسيطرتهم على منطقة قصر ابن غشير. (وال- طرابلس) ر ت

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