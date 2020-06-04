رئيس مجلس النواب يبحث مع رئيس الحكومة الليبية عدة ملفات مهمة

القبة 04 يونيو 2020 (وال)- التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمدينة القبة، رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني، لبحث عدة ملفات مهمة تخص الحكومة الليبية.

هذا واطلع رئيس الحكومة رئيس مجلس النواب؛ على ما قامت به الحكومة في مكافحة جائحة “كورونا”، والإجراءات الاحترازية المتبعة.

كما تطرق اللقاء إلى توفير السلع التموينية والمواد والمستلزمات الصحية التي تخص المواطن في هذا الجانب.

وناقش رئيس مجلس الوزراء مع رئيس مجلس النواب، أهمية توفير التغطية والميزانية اللازمة للحكومة الليبية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب على توجيه مصرف ليبيا المركزي، بضرورة توفير التغطية المالية للحكومة، مطالبًا رئيس الحكومة بالعمل حثيثًا في كل المجالات المهمة. (وال – القبة) إ م/ ر ت

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