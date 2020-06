صالح والثني يطالبان مصرف ليبيا المركزي بتوفير التغطية المالية للحكومة

التقى

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الخميس، مع رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني

لبحث عددا من الملفات الهامة .

وأكد

مجلس النواب في بيان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك” أن صالح والثني ناقشا مجهودات

الحكومة في مكافحة جائحة كورونا والاجراءات الاحترازية المتبعة كما تطرق اللقاء إلى

توفير السلع التموينية والمواد والمستلزمات الصحية التي تخص المواطن في هذا الجانب

.

وبحسب

البيان طالب الثني خلال اللقاء بتوفير التغطية والميزانية اللازمة للحكومة المؤقتة.

و أكد صالح على ضرورة توجيه مصرف ليبيا المركزي لتوفير التغطية المالية

للحكومة المؤقتة .

