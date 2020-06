أكد الناطق باسم الجيش أحمد المسماري، الخميس، أن أي خرق لهدنة وقف إطلاق النار من جانب قوات الوفاق، ستقوم قوات الجيش باستئناف العمليات وتعليق مشاركتها في لجنة المباحثات ‏العسكرية الليبية المشتركة “5 + 5″.

The post المسماري: في حالة عدم التزام قوات الوفاق بالهدنة سنعلق مشاركتنا في لجنة “5+5” ونستأنف العمليات appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24