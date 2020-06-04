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«المسماري»: عملية تحرير طرابلس لم تنتهِ بعد وستستمر من أجل الثوابت الوطنية

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، إن القيادة العامة تقوم بإعادة تمركز وحداتها خارج طرابلس بشرط التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار، استجابة لاستئناف مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار “5+5” التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيانها، اليوم الخميس، أن استئناف مشاركتها يأتي من أجل إنجاح أعمال اللجنة المرتقبة ودعما للحل السياسي، كمبادرة سياسية واستجابة لطلبات العديد من الدول والمنظمات المهتمة بالشأن الليبي، وكمبادرة إنسانية وحقنا للدماء الشعب الليبي من الاستهداف العشوائي للمدنيين في طرابلس من قبل مليشيات حكومة الوفاق.

وبحسب بيان القيادة العامة للقوات المسلحة لعربية الليبية بشأن العملية العسكرية، فإن اللواء أحمد المسماري، أكد استئناف العملية العسكرية في حال عدم التزام حكومة الوفاق ومليشياتها بقرار وقف إطلاق النار، كما ستعلق مشاركتها في مفاوضات لجنة “5+5”.

وشدد اللواء أحمد المسماري، على أن معركة تحرير العاصمة طرابلس لم تنتهِ بعد وستستمر حتى النصر من أجل الثوابت الوطنية.

الوسوم

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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