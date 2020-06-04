نائب عن ترهونة يكشف تحركات الوفاق حول المدينة

أكد عضو مجلس النواب الدكتور محمد عامر العباني أن قوات الوفاق على مشارف بوابة فم ملغة الواقعة على الحدود الإدارية لمدينة ترهونة من الناحية الجنوبية الغربية.

وأضاف العباني في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن هناك تحشيدات من قوات الوفاق باتجاه مدينة ترهونة مستبعدا تمكنهم من السيطرة عليها مشددا على أن الجيش يتمركز فيها وبقوة ويستطيع الدفاع عنها بضراوة.

وحول الأوضاع الإنسانية بالمدينة أكد العباني أنها محاصرة منذ ستة أشهر، وقبل ذلك كانت تعاني أزمات مالية من نقص للسيولة والأنشطة الإقتصادية إلا أن الأهالي تعايشوا مع هذا الوضع في ظل انقطاع الكهرباء وخدمات الاتصالات والإنترنت وانعدام الوقود خاصة وأن قوات الوفاق تقوم بقصف أي شاحنة وقود تتجه للمدينة لافتا إلى أن السلع الأساسية متوفرة بكميات محدودة إلا أن العمل الإداري المنظم بالمدينة منع الاحتكار والتهافت على الشراء غير الضروري وتخزين السلع، وأردف العباني أن المعارك على الفيس ووسائل الإعلام غير تلك التي تدور على الأرض فالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية لها حساباتها وخططها وإستراتحياتها، وهي من تحدد زمن ومكان المعارك” مضيفا أن ما حدث جنوب العاصمة طرابلس هو إعادة حسابات، والحرب معارك، والمعارك كر وفر، وإعادة تموضع وتحريك للقوات حسب ما تتطلبه المعارك من إمكانيات وعسكر.