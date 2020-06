أعنلت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، الخميس، عودة الصلاة في المساجد بداية من الثلاثاء المقبل، مع منح الحق لبعض البلديات باستثناء مساجدها من القرار وفقا للوضع الوبائي.

وأكدت الهيئة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم اتخاذ إجراءات فتح المساجد بعد الحصول على إذن من اللجنة العليا لمكافحة كورونا والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة.

The post أوقاف الوفاق تعلن عودة الصلاة في المساجد الثلاثاء المقبل appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24