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أوقاف الوفاق تعلن عودة الصلاة في المساجد الثلاثاء المقبل

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعنلت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، الخميس، عودة الصلاة في المساجد بداية من الثلاثاء المقبل، مع منح الحق لبعض البلديات باستثناء مساجدها من القرار وفقا للوضع الوبائي.

وأكدت الهيئة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم اتخاذ إجراءات فتح المساجد بعد الحصول على إذن من اللجنة العليا لمكافحة كورونا والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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