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“كارثة بيئية” في شواطئ ليبيا تهدد صحة المواطن

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير| 218

تشهد معظم سواحل ليبيا مشكلة رئيسة تتمثل في ضخ مياه الصرف الصحي إليها مباشرة دون معالجة لتُكدّر صفو مياه البحر الفيروزية وتجعلها بؤر للأمراض والأوبئة عوضا من أن تكون متنفسا ومكانا للراحة والاستجمام.

بات مصيف السندباد الذي يعد وجهة للعديد من العائلات في طرابلس وبراحا ومتنفسا للأطفال يشهد ارتياد بعض المواطنين مع دخول الصيف وارتفاع درجات الحرارة ما يعرضهم لخطر الإصابة بالأمراض الجلدية والأوبئة والتلوث الناجم عن المواد الكيميائية والبقايا العضوية التي تخلفها مياه الصرف الصحي غير المعالجة التي تضخ بكميات مهولة على مرأى ومسمع الجهات المسؤولة.

وتنتشر هذه الظاهرة في معظم المدن الليبية في ظل غياب الوعي بخطورة هذا الأمر وعدم صيانة محطات معالجة مياه الصرف الصحي ما يجعل المختصين يدقون جرس الإنذار ويطالبون بتحرك سريع لتجنيب الشارع الليبي ما لا يحمد عقباه.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • صح النوم الصرف الصحي من 69 وهي تصب في البحر وماصارنا شئ بالعكس ناشطين ومن حرب لحرب والشهداء من غير حساب وعندنا زوز برلمانات وزوز حكومات وثماني رؤساء (المجلس الرئاسي) وفي البداية ردينا العدو الإيطالي وتوا العدو التركي وماشيين لفرسان القديس يوحنا وكلها تكبر

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