“كارثة بيئية” في شواطئ ليبيا تهدد صحة المواطن

تقرير| 218

تشهد معظم سواحل ليبيا مشكلة رئيسة تتمثل في ضخ مياه الصرف الصحي إليها مباشرة دون معالجة لتُكدّر صفو مياه البحر الفيروزية وتجعلها بؤر للأمراض والأوبئة عوضا من أن تكون متنفسا ومكانا للراحة والاستجمام.

بات مصيف السندباد الذي يعد وجهة للعديد من العائلات في طرابلس وبراحا ومتنفسا للأطفال يشهد ارتياد بعض المواطنين مع دخول الصيف وارتفاع درجات الحرارة ما يعرضهم لخطر الإصابة بالأمراض الجلدية والأوبئة والتلوث الناجم عن المواد الكيميائية والبقايا العضوية التي تخلفها مياه الصرف الصحي غير المعالجة التي تضخ بكميات مهولة على مرأى ومسمع الجهات المسؤولة.

وتنتشر هذه الظاهرة في معظم المدن الليبية في ظل غياب الوعي بخطورة هذا الأمر وعدم صيانة محطات معالجة مياه الصرف الصحي ما يجعل المختصين يدقون جرس الإنذار ويطالبون بتحرك سريع لتجنيب الشارع الليبي ما لا يحمد عقباه.

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