«طوارئ غريان»: سجلنا 9 إصابات بـ«كورونا» جميعها بحالة جيدة

قال رئيس لجنة الطوارئ ببلدية غريان، نصر الدين الفزاني، اليوم الخميس إن اللجنة سجلت إصابة تسع حالات بفيروس «كورونا المستجد» داخل غريان، بينها ثماني حالات من منطقة غدوة جنوب ليبيا مقيمون ببلدية غريان، وحالة من غريان لطبيب مختبرات.

وأوضح الفزاني في بيان منشور على صفحة المركز الوطني لمكافحة الأمراض بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عزل المصابين بمنازلهم، لافتًا إلى تمتعهم جميعًا بحالة صحية جيدة.

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وأشار إلى سحب عينات بلديات غريان للكشف عن فيروس «كورونا»، الثلاثاء، وتم فحصها مخبريا أمس الأربعاء، لافتًا إلى تواصل المركز الوطني لمكافحة الأمراض مع لجنة الطوارئ بالبلدية بهذا الخصوص.

وقال الفزاني إن المركز الوطني أخبر لجنة الطوارئ ببلدية غريان أن نتائج بيانه رقم 88 والصادر أول أمس الثلاثاء، لم تشمل عينات غريان، لافتًا إلى تواصل المركز فور ظهور نتائج إيجابية عينات المدينة.

وارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا 196، بعدما أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض 14 إصابة جديدة أمس الأربعاء، بينها حالة في مدينة غريان.

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