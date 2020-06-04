داخلية الوفاق: العمليات الخاصة تشارك في تأمين المصارف التجارية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق قيام دوريات قوة العمليات الخاصة مكتب طرابلس اليوم الخميس بمساندة مصلحة أمن المرافق والمنشآت في تأمين المصارف التجارية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن عملية التأمين شملت مصرف الجمهورية فرع باب بن غشير، والمغاربة ومصرف التجاري الوطني فرع الاستقلال، ومصرف الصحاري فرع غوط الشعال.

وأضافت الوزارة أن التأمين يأتي كخطوة أولى للتنسيق والتعاون بين أجهزة ومكونات وزارة الداخلية لترسيخ الأمن والاستقرار والمجاهرة به في العاصمة طرابلس.