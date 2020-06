أعلن الناطق باسم الجيش أحمد المسماري، الخميس، أن قوات الجيش ستقوم بإعادة تمركز وحداتها خارج طرابلس، مع شرط التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار.

وأوضح المسماري، في بيان له، أن هذا القرار جاء بناء على موافقة الجيش على استئناف المشاركة في لجنة وقف إطلاق النار “5+5″، والتي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة، وكذلك لإنجاح أعمالها المرتقبة ودعما للحل السياسي، لافتا إلى أنها مبادرة سياسية واستجابة لطلبات العديد من الدول والمنظمات المهتمة بالشأن الليبي، وكذلك مبادرة لحقن الدماء ووقف الاستهداف العشوائي من قبل قوات الوفاق على المدنيين.

وأكد المسماري، أنه في حالة عدم التزام قوات الوفاق بوقف إطلاق النار، سوف يتم تعليق المشاركة في لجنة “5+5” واستئناف العمليات.

The post المسماري: قررنا إعادة التمركز خارج طرابلس بشرط التزام الوفاق بالهدنة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24