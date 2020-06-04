‏”السويحلي”: أبطالنا يصنعون الانتصارات رغم عظم التضحيات

قدم الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري، عبد الرحمن السويحلي، تحية إجلال للمليشيات والمرتزقة المسلحة التابعة لـ”السراج”، ووصفهم بالأبطال والشهداء الذين يصنعون الانتصارات رغم عظم التضحيات، بحسب زعمه.

وادعي “السويحلي”، في منشور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بقوله: “كل الإجلال والإكبار لأبطال وشهداء البركان الذين يصنعون التاريخ ويحققون الإنتصارات رغم عظم التضحيات .. هذه الملاحم تؤكد إصرارنا على المحافظة على حريتنا وبناء دولتنا الديمقراطية”.

وزعم “السويحلي” أن المعركة يجب أن تنتهى برسالة واضحة وحاسمة وهي “لاعودة لحكم الاستبداد ولا مجال لفرض الرأي بالقوة” في إشارة إلى المشير “حفتر”.