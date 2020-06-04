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‏”السويحلي”: أبطالنا يصنعون الانتصارات رغم عظم التضحيات

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قدم الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري، عبد الرحمن السويحلي، تحية إجلال للمليشيات والمرتزقة المسلحة التابعة لـ”السراج”، ووصفهم بالأبطال والشهداء الذين يصنعون الانتصارات رغم عظم التضحيات، بحسب زعمه.

وادعي “السويحلي”، في منشور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بقوله: “كل الإجلال والإكبار لأبطال وشهداء البركان الذين يصنعون التاريخ ويحققون الإنتصارات رغم عظم التضحيات .. هذه الملاحم تؤكد إصرارنا على المحافظة على حريتنا وبناء دولتنا الديمقراطية”.

وزعم “السويحلي” أن المعركة يجب أن تنتهى برسالة واضحة وحاسمة وهي “لاعودة لحكم الاستبداد ولا مجال لفرض الرأي بالقوة” في إشارة إلى المشير “حفتر”.

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السراج انتصارات عبد الرحمن السويحلي مليشيات

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • المرتزقة السوريين . والقوات التركية هي التي لها الدور الكبير في الوضع الحالي .
    انتم من اكثر من عام عجزتم . ولما عرفتم انكم مهزومين لا محالة اعطيتم اموالنا للاتراك . فجاءو فلا فضل لمن تسميهم ابطال البركان . لانهم عجزو عن احداث تغيير جوهري . واموالنا التي اخذها وسياخذها الاترك والسوريين سنستردها منكم يوم القيامة .
    احسب حسابك يا سويحلي . بينك انت وجماعتك كلهم وبين العذاب هو الموت فقط . وهو قادم ولو كنتم في بروج مشيدة .

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  • من هم ابطالكم مرتزقة سوريا الذين يرفعون راية الثورة السورية ام جبهة النصرة اما المحتل التركى فهل يوجد ليبى واحد شريف يتباهى باحتلال بلاده من مرتزقة يطلبون فتيات ليبييات ينيكوهم مقابل حمايتكم فهل هذه هى التضيحات ياديوث عندما تقدم امك او اختك او بنتك او زوجتك قربانا لهم اتفوووه عليك حقير !!!

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  • كل من دعمهم اردوغان عاشوا فترة قصيرة من الاوهام ثم باعهم لاسياده فى سوريا اين الدواعش ومايسى الجيش الحر الم يعيشوا فى مخيمات مئات الالاف ويتاجر بهم اردوغان وفى مصر والسودان اين الخوان حكموا سنة واحدة فكرهمم الجميع واسقطوهم ولو اجريت اى انتخابات حرة فسيفوز المشير خليفة حفتر بالرئاسة من اول جولة رغم انفكم !!!

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  • وجه الحمار البائس الذي يأمل من الكنائس انتصار اطياح سعدك مرتزقتك الليبيين والسوريين كل يوم يسجلون العار والشنار في وضح النهار ولكن مصراته ليس غريب عليها العار والشنار بسبب حفنه غلمانها الفجار والصمت الذي لازم كبارها الأخيار فيا حمار مازال لم ينتهي النزال

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