مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي الكبرى تكشف عدد المرحّلين من النصف الأول من عام 2020

بنغازي 04 يونيو 2020 (وال)- كشف جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي الكبرى، عن إحصائية بعدد الترحيل للمهاجرين للنصف الأول من عام 2020.

وقال رئيس مكتب الإعلام الأمني بالفرع م ض أمجد الورفلي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن الإحصائية الترحيل التي تمت بتعليمات من السيد رئيس الفرع عقيد أشرف هويدي، وبتنفيذ رئيس وحدة الترحيل بالفرع رائد حامد الخفيفي، تضمنت عدد “5” أشهر وهي بداية من شهر يناير إلى شهر مايو الماضي.

وأضاف الورفلي أن الجنسيات المهاجرين الذين تم ترحيلهم هم : الجنسية المصرية بعدد 2349، والسودانية بعدد 249، والتشادية بعدد 243، وبنغلاديش بعدد 35، ونيجريا بعدد 22، والنيجر بعدد 24، ومالي بعدد 5، وغانا بعدد 5، والكاميرون بعدد 1، والمغرب بعدد 1، وإثيوبيا بعدد 1، والصومال بعدد 1، والسنغال بعدد 2. (وال- بنغازي) ر ت

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