فخامة رئيس مجلس النواب يُوجّه محافظ مصرف ليبيا المركزي بصرف مخصصات الميزانية العامة للحكومة الليبية

القبة 04 يونيو 2020 (وال)- التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الخميس بمقر إقامته في مدينة القبة، محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد علي الحبري، بحضور رئيس هيأة الرقابة الإدارية السيد عبد السلام الحاسي، ووكيل وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير الوزارة السيد أمراجع غيث.

وقال المستشار الإعلامي لفخامة رئيس مجلس النواب السيد حميد الصافي، إن فخامة الرئيس وجّه محافظ مصرف ليبيا المركزي بصرف مخصصات الميزانية العامة للحكومة الليبية، ليتسنى لها العمل على تقديم الخدمات للمواطنين خلال الوقت الراهن.

وأشار الصافي إلى أن فخامة الرئيس؛ شدّد على ضرورة إيجاد حلول للصرف على أبواب الميزانية العامة الضرورية، ومن بينها تسديد كافة الالتزامات السابقة على المشاريع القائمة، وكذلك لتسيير احتياجات القطاعات الحيوية.

وأوضح الصافي أن فخامة رئيس مجلس النواب، أكد على ضرورة تقنين الصرف والرقابة عليه، ليتم صرفه في أوجهه بما يحقق الخدمة لكافة المواطنين.

وأكد محافظ مصرف ليبيا المركزي، أنه سيُباشر في إحالة المخصصات من الأسبوع المقبل للحكومة.

وكان فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، قد التقى مساء أمس الأربعاء رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله الثني.

واطلع معالي رئيس الحكومة فخامة رئيس مجلس النواب، على ما قامت به الحكومة في مكافحة جائحة كورونا، والإجراءات الاحترازية المتبعة، كما تطرق اللقاء إلى توفير السلع التموينية والمواد والمستلزمات الصحية التي تخص المواطن في هذا الجانب.

وناقش معالي رئيس مجلس الوزراء مع فخامة رئيس مجلس النواب، أهمية توفير التغطية والميزانية اللازمة للحكومة الليبية.

من جانبه، أكد فخامته على توجيه مصرف ليبيا المركزي، بضرورة توفير التغطية المالية للحكومة، مطالبًا رئيس الحكومة بالعمل حثيثًا في كل المجالات المهمة. (وال- القبة) إ م/ ر ت

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