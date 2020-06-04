صحة الوفاق: تأهيل قرابة 293 عنصرا طبيا للتعامل مع إصابات كورونا

انتهت إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة من تنفيذ المرحلة الأولى من برامجها التدريبية، بتأهيل 293 عنصرًا من العناصر الطبية على التعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا ورصدها داخل المستشفيات.
وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن البرامج التدريبية التي جرى تنفيذها بالتعاون مع إدارة الطوارئ بوزارة الصحة ومنظمة أطباء بلا حدود، تهدف إلى إكساب الممارسين الصحيين المعرفة الكاملة حول متطلبات الحماية الشخصية ومعدات الحماية من العدوى واحتياطات مكافحة العدوى البيئية، ودراسة الحالة، وشروط العزل، فضلًا عن كيفية نقل المريض والتعريف ببروتوكول الطوارئ قبل دخول المرفق الصحي، وبروتوكولات التقييم والاستعداد والإبلاغ والإخطار.
وقال مدير إدارة الموارد البشرية مفيدة طنّيش إن البرامج التدريبية استهدفت تأهيل مشرفي الرصد والتقصي والمفتشين الصحيين وعناصر التمريض والأطباء والصيادلة العاملين بمستشفيات (طرابلس المركزي، وطرابلس الجامعي، والهضبة العام) والمركز الوطني لعلاج أمراض القلب بتاجوراء، ومجمع عيادات زاوية الدهماني، ومجمع عيادات البدري وعدد من الممارسين الصحيين من مختلف التخصصات والعاملين بالمراكز الصحية الواقعة بالبلديات التابعة لمنطقة طرابلس الكبرى.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك