صحة الوفاق: تأهيل قرابة 293 عنصرا طبيا للتعامل مع إصابات كورونا

انتهت إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة من تنفيذ المرحلة الأولى من برامجها التدريبية، بتأهيل 293 عنصرًا من العناصر الطبية على التعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا ورصدها داخل المستشفيات.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن البرامج التدريبية التي جرى تنفيذها بالتعاون مع إدارة الطوارئ بوزارة الصحة ومنظمة أطباء بلا حدود، تهدف إلى إكساب الممارسين الصحيين المعرفة الكاملة حول متطلبات الحماية الشخصية ومعدات الحماية من العدوى واحتياطات مكافحة العدوى البيئية، ودراسة الحالة، وشروط العزل، فضلًا عن كيفية نقل المريض والتعريف ببروتوكول الطوارئ قبل دخول المرفق الصحي، وبروتوكولات التقييم والاستعداد والإبلاغ والإخطار.

وقال مدير إدارة الموارد البشرية مفيدة طنّيش إن البرامج التدريبية استهدفت تأهيل مشرفي الرصد والتقصي والمفتشين الصحيين وعناصر التمريض والأطباء والصيادلة العاملين بمستشفيات (طرابلس المركزي، وطرابلس الجامعي، والهضبة العام) والمركز الوطني لعلاج أمراض القلب بتاجوراء، ومجمع عيادات زاوية الدهماني، ومجمع عيادات البدري وعدد من الممارسين الصحيين من مختلف التخصصات والعاملين بالمراكز الصحية الواقعة بالبلديات التابعة لمنطقة طرابلس الكبرى.